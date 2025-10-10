Bakanlar Yerlikaya ve Memişoğlu, Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taş üstüne taş koymanın, eser üretmenin, hizmet götürmenin sevinciyle bir arada bulunduklarını söyledi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taş üstüne taş koymanın, eser üretmenin, hizmet götürmenin sevinciyle bir arada bulunduklarını belirten Yerlikaya, "İnanıyoruz ki bugün attığımız her adım yarınlarımızın iyiliğine, şehirlerimizin güvenliğine, çocuklarımızın geleceğine nefes olacak." dedi.

Yerlikaya, toplu açılış töreninin Rize'ye ve memlekete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Rize Şehir Hastanesi 2026 sonunda hizmete girecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, baba ocağında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde vatandaşlara hizmete devam ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, "Sağlıkta Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden bir tanesi oldu. 25 senede gerçekten Türkiye, sağlıkla ilgili örnek ülke oldu. Sadece kendi insanlarına değil, dünyanın başka ülkesindeki muhtaç olan insanlara elini uzatıp aynı zamanda Türkiye'de birçok yabancıya, muhtaç olana sağlık hizmeti verebilir hale geldi." diye konuştu.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Rize'de, toprağımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalimiz' dediği Şehir Hastanesinin inşaatına hızla devam ediyoruz. Onun talimatı, onun liderliğiyle inşallah 1053 yatağıyla 2026 sonu itibarıyla sizlerin hizmetine girecek. Rize sağlıkta en üst seviyeye çıkacak. Sadece Rize'yi değil, çevresindeki, bölgesindeki hatta yakın ülkelerdeki insanlara da sağlık hizmeti verebilecek kapasiteye ulaştıracağız."

Güneysu ilçesindeki hastaneyi de bu sene sonu itibarıyla hizmete açacaklarını bildiren Memişoğlu, "Çayeli'nde 50 yataklı hastanenin yüzde 50'sini bitirdik. Üniversitemizle, insanlarımızla, eğitimimizle, araştırmamızla Rize'yi sağlıkta örnek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı, sağlıklı Türkiye..." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Türkiye Yüzyılı"nda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemiyle, sadece sağlık hizmetinde değil, teknoloji üretiminde de bilim üretiminde de cihaz üretiminde de dünyanın sayılı ülkesi olunacağını sözlerine ekledi.