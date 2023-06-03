Bakanlar, yeni kabine üyelerini tebrik etti

Görevlerini devretmeye hazırlanan bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerini tebrik etti. Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin yeni üyelerine 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Görevlerini devretmeye hazırlanan bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerini tebrik etti.

Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin yeni üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin açıklanan yeni kabinesinin millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Nebati, "Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyor, tüm yeni kabine üyelerimize Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye hizmet yolunda gece gündüz omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devredeceğimiz sayın Abdulkadir Uraloğlu'na başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın çalışmaya devam."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum." paylaşımında bulundu.