Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, İzmir'de gençlerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Gençlik Buluşması'na katıldı.

Kordon boyunda AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Varank, 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, aziz milletin hak ettiği hizmetleri onlarla buluşturmanın mücadelesi içinde yollarına kararlılıkla devam eden bir siyasi hareket olduklarını kaydederek, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük mücadele verdiklerini ifade etti.

Vesayet mücadelesinin içinde ülkeye değer katacak yatırımlara çağ atlatacak hizmetleri hiçbir zaman ihmal etmediklerini anlatan Varank, "İşte Türkiye'nin otomobili. Buraya Türkiye'nin otomobile ile gedik. Türkiye'nin otomobili değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin 'ben de varım' dediği, kendi endüstrisini gelecek teknolojilere hazırladığı müthiş bir proje. Halkımızın onu sahiplenmesi, bizlere teşekkür etmesi, sokaklarda caddelerde gösterdikleri sevgi yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu, karşılığının nasıl geldiğini gösteriyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmanın böyle projelerle olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, Togg gibi İHA, SİHA, gözlem uydusu İMECE'nin de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"21 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladık. Dünya artık Türkiye'nin geliştirdiği teknolojileri, elde ettiği başarıları konuşuyor. Genç girişimcilerin milyar dolar değerlerine ulaşan şirketlerini konuşuyor. Bu yolda devam edersek 21 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını önümüzdeki dönemde daha farklı almaya başlayacağız. Bunun yolu 14 Mayıs'taki o doğru tercihten geçiyor. Bu ülke projelere mi oy verecek yoksa her hizmeti kötülemeye çalışmış bir ekibe mi oy verecek? 14 Mayıs'ta gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz."

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençlerin enerji kaynakları ve motivasyonları olduğunu söyledi.

Alandaki gençlerin söylediği "Samanyolu" adlı şarkıya bir süre eşlik eden Kasapoğlu, kullandığı Togg'un plakasının 35 IZM 35 olduğuna değinerek, "İzmir'in arabası bu." dedi.

Yarın TCG Anadolu'nun Alsancak Limanı'nda olacağını aktaran Kasapoğlu, "Bunlar hep bu ülkenin evlatlarına güvenin eseri. Onlar gençleri sınıflara ayırmakla, ötekileştirmekle meşgul. 2002 Türkiye'sini belki hatırlamıyorsunuz. Kılığı, kıyafetinden, yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilen gençleri hatırlamıyorsunuz. Türkiye'yi o tür karanlıklara döndürmek isteyenler hala var. Ama şunu görüyoruz, bu aziz millet, bu gençlik ülkeyi karanlıklara gömmek isteyenlere fırsat vermeyecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Kasapoğlu, o karanlık dönemde, 28 Şubat sürecinin karanlıklarında bir lider doğduğunu belirterek, "O ilk seçim sloganımızda 'yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. O aydınlık hiçbir zaman sönmeyecek. 14 Mayıs çok önemli bir yol ayrımı, bu ülkenin aydınlıklarla karanlık arasındaki tercihi. Bu ülkenin vesayetle demokrasi arasındaki tercihi, bu ülkenin algıyla üretim arasındaki tercihi." diye konuştu.

Programa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan da katıldı.