Bakanlar UCLG'nin Galasına Katıldı

UCLG BAŞKANI ALTAY: GAZZE'DE ÇOCUKLAR, BİNLERCE TON BOMBAYLA ÖLDÜRÜLÜYOR (3)

BAKANLAR UCLG'NİN GALASINA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da düzenlenen UCLG Dünya Konseyi Gala Kültürel programına katıldı.

Gala programında konuşan UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında UCLG başkanlığını devraldığını için mutla olduğunu söyledi. Altay, "Dünyanın her yerinden yerel yönetimleri bir araya getiren ve onların sesi olan teşkilatımız çatısı altında; şehir yönetimi, iklim değişikliği, göç, insan hakları, kültürel miras, eğitim ve ekonomi gibi pek çok konuda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken; 'Türkiye'de ve dünyada güçlü yerel yönetimler, güçlü ülkeler' hedefimizi kararlılıkla takip ediyoruz. Bugün, bu hedefler doğrultusunda; Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık" dedi.

Altay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de " İsrail'in onca yıldır sistematik olarak Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Bölgede barış ve huzur ikliminin hüküm sürmesi; İsrail'in adalet, hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, saldırıların bir an önce durması gerektiğini belirtti. Göktaş, şunları söyledi:

"Sözlerime başlamadan önce Filistin'de yaşanan insanlık dramına, 75 yıldır Filistin'de yerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden yerinden edilen ve sivilleri hedef alan savaşın, İsrail yönetimi tarafından yapılan katledilen, bu savaşın bir an önce durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarımın da üzerine düşen sorumluluğu yapması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Hakikaten insanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı, Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum."

'BU İNSANLIK SUÇUNA KAYITSIZ KALAMAYIZ'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gönül yapma, gönüller kazanma, hizmet etme, imar etme anlayışına dayanır. Ancak büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki şu an Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, insanlık öldürülüyor. Biz Türkiye olarak tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıkıyoruz. 85 milyonun kalbi bugün Gazze ile Kudüs ile Filistin ile birlikte atıyor. Mazlumların yanında olmak, gözyaşlarını dindirmek, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak, medeniyet değerlerimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereğidir. Anadolu irfanı bunu söyler. Mazlumun ahı arşı titretir. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Bu yüzden biz susmuyoruz, susmayacağız. Yardım elimizi Gazze'ye uzatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi yaşanan bu acımasız katliama karşı küresel vicdanı harekete geçirmek için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Barışa giden yolu hep birlikte aramalıyız. Çünkü biz şu an burada konuşurken bile Gazze bombalanıyor. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamayız.ö dedi.

'KONYA DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN MARKA ŞEHİR OLMUŞTUR'

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik eden Bakan Yerlikaya şöyle dedi: "Konya asırlar boyunca ilmin, adaletin, aşkın, ama aynı zamanda barışın kapısı olmuştur. Gönüller şehri Konya her zaman medeniyetimizin kalbi Türkiye'nin iftihar şehri olmuştur. Öyle ki bu şehrin hangi sokağına, hangi caddesine girerseniz ecdadımızın bizleri miras bıraktığı tarihi ve kültürel zenginliklere şahit olursunuz. Konya öyle bir şehirdir ki ezelden ebede uzanan bir aşkın hikayesidir. Bizler her daim bu hikayenin bir parçası olmak, bu aziz şehre hizmet etmek her alanda kalkındırmak ve dünyaya örnek bir şehir haline getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün huzurun, refahın ve güvenin şehri Konya'mız insan merkezli belediyecilikte artık tüm dünyada parmakla gösterilen bir marka şehir haline gelmiştir. Dünya belediyeler birliği başkanı olan Uğur İbrahim başkanımız da bunun en güzel örneklerini sergilemektedir."