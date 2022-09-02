Bakanlar Soylu ve Kurum, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pakistan'da selden etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Soylu ve Kurum, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Pakistanlı bakanlar, selden etkilenen bölgelere ilişkin veri ve görüntüleri paylaştı.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmasıyla ilgili 10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan'da sahada olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının artırılabileceğini belirtti.

Bölgede dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret eden Kurum, bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini söyledi.

"Çadır yerine briket ev daha dayanıklı ve kalıcı olur"

Pakistan'daki sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu da Türkiye'de her ilin afet risk azaltma planlarının yapıldığını hatırlattı.

Soylu, afet riskini azaltma çalışmasında Türkiye'nin dünyadaki sayılı ülkelerden olduğunu belirterek, Pakistan'daki selden etkilenenlerin barınmasında çadır yerine briket evin daha dayanaklı ve kalıcı olabileceğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı'nın yaklaşık bir haftadır sel bölgesinde olduğunu dile getiren Soylu, yardım, temel lojistik, sağlık ve hasar tespitiyle ilgili taleplerin AFAD'ın koordinasyonunda kurulacak mekanizmayla sağlanabileceğini sözlerine ekledi.