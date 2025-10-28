Bakanlar Sındırgı'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Mesajı Yayımladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bakanlardan geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşımında, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi

ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

" Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Balıkesir."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır; gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, " Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz gerekli kontrolleri yapmak için sahadadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA