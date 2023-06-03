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Bakanlar Kurulu'nda Görev Değişikliği

Bakanlar Kurulu'nda Görev Değişikliği

Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu. - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ali Yerlikaya Mehmet Şimşek Ziya Selçuk Politika Haberler

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