Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, Mardin'de (2)

BAKAN URALOĞLU: 23 YILDA 100 YILA SIĞDIRILMAYACAK İŞLERİ YAPTIK

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Mardin'e geldi. Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, 'AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 yılda yapılan hizmetlere değinerek, "2002'de Cumhurbaşkanımız, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle yola çıktı, biz de onunla beraber yola çıktık. 23 yıllık iktidarlarımız döneminde 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptık çok şükür. Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden, ulaşımdan çevre şehirciliğe, üretimden teknolojiye ülkemizi çağ atlattık adeta. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olmuştur. Vesayetin zincirlerini kırdık çok şükür. Rekabetçi bir ülke tesis ettik. Türkiye Yüzyılı'nda, üretim istihdam ihracatta, milli gelirde rekorlar kırdık. Köprüler, tüneller, viyadükler, havalimanları, hastaneler, okullar ve dev eserler inşa ettik" dedi.

'BUGÜN 132 ÜLKEDE 355 NOKTAYA UÇABİLEN BİR TÜRKİYE VAR'

Ulaşımda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Biz Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi Köprüsü'nden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyoluna kadar birçok projemizi hayata geçirdik. Bölünmüş yollardaki uzunluğumuz sadece 6 bin 101 kilometreydi ve 6 ilimiz birbirine bağlanıyordu. Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 992 kilometreye çıkardık. Yani 30 bin kilometreye sadece 8 kilometre kaldı. İnşallah onu da sene sonu gelmeden hayata geçirmiş olacağız. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Nereden nereye', buna birilerinin hayali, ufku bile yetmiyor. Biz bunları yaptık. Dahasını da yapmaya, hep beraberce devam edeceğiz. Yine demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometre bizim sorumluluk ağımız vardı. Demir yollarımızı da 14 bin kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı da 1700 kilometreden 3 bin 800 kilometreye çıkardık. Ülkemizi 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu ağıyla donattık. Daha fazlasını da yapmaya gayret ediyoruz ve devam ediyoruz. Havacılıkta 26 tane ticari uçuşa açık havalimanımız vardı, 26 tane sadece. Bugün 58 tane havalimanımız var. 60 ülkede 132 noktaya uçabilirken, bugün 132 ülkede 355 noktaya uçabilen bir Türkiye var, başta Türk Hava Yolları'mız olmak üzere. Denizcilikte de 17'nci sıradaydık. Bu sene 10'uncu sıraya indik denizcilikte. 'Yapamaz' denilen, 'yapılamaz' denilen yerli ve milli otomobilimizi, Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Bana bu işi yapacak delikanlılar, girişimciler lazım.' ve onlar da çıktı, yollarımızda çok şükür hizmet vermeye kullanılmaya başladı. Savunma sanayisinde ürün arayan değil, aranan ürünü üreten bir ülke olduk. Milli elektrikli trenimizi üreterek raylara indirdik. İnşallah 225 kilometre hızdaki hızlı trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz. Sakarya'da yapıyoruz ve bunu sizin yetiştirdiğiniz kardeşlerimiz, analarımızın yetiştirdiği Türk mühendisler yapıyor. Siz sadece bunları yapan değil, dünyada marka olan Aziz Sancar'ı yetiştirdiniz, Allah razı olsun" diye konuştu.

'HİZMETLERİ OY TERAZİSİNE KOYMUŞ OLSAYDIK, AÇIK ARA YÜZDE 80 OY ALIRDIK'

Bakan Uraloğlu, Mardin'e Bakanlık tarafından yapılan yatırımlardan bahsederek, şöyle konuştu:

"Değerli Bakanım bahsetti, Terörsüz Türkiye sürecinde 2 trilyon TL, teröre harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık? Ama bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını Terörsüz Türkiye'yi tesis etme yolundaki elde edeceğimiz başarıyla ki Allah'ın izniyle hiçbir şüphemiz yoktur, daha fazlasını da sizlere hizmet olarak inşallah yapacağız. AK Parti hükümetleri nezdinde Mardin'imizin de ayrı kıymeti var. Burası medeniyetlerin harmanlandığı ve tarihi derinliği olan illerimizin başında gelen bir ilimiz. Mardin'imizde biz neler yaptık? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 31 milyar liralık yatırım yaptık. Kızıltepe-Viranşehir yolunu, Kızıltepe Çevre Yolu'nu, Kızıltepe-Nusaybin yolunu, Mardin-Diyarbakır yolunu, Mardin-Kızıltepe yolunu, Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Yine Artuklu Üniversitesi ve Kızıltepe şehir geçişi köprülü kavşakları gibi çalışmaları da inşa ettik. Kara yollarında da 6 projemizle, Mardin-Midyat yolumuz, Kızıltepe'de Nusaybin'e giden yolumuz, yapım çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Demir yolu noktasında da inşallah hızlı trenle Mardin'imizi biz buluşturacağız. Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçemizi sunduk. Ben böyle şunları bunları yapacağız dediğim zaman, bazı muhalif milletvekilleri 'Siz yapamazsınız' dediler. Dedim ki inadına onu da biz yapacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onu da biz yapacağız. Allah, inşallah Mardin'e hızlı tren getirmeyi de bizlere nasip edecek. Mazıdağı'nda iltisak demir yolu hattını hayata geçirdik. Lojistik merkezini yine planladık, onu inşallah hayata geçireceğiz. Mardin Havalimanı'ndan 2002'de 19 bin yolcuya hizmet etmişiz. Geçen sene 3 milyona çıkardık kapasitesini. Geçen sene 768 bine çıkarmışız onu, bu sene an itibarıyla da aşağı yukarı 700 bine geldik, dolayısıyla geçen senenin üzerinde bir rakamla da hemşerilerimizi uçurmuş olacağız. Nerelere uçuyoruz? İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve Antalya'ya. Yurt dışı uçuş taleplerinizi de biliyoruz, önümüzdeki sene inşallah onu da planlayarak sizi buradan yurt dışına da uçurmuş olacağız. Yaptığımız hizmetleri siyasette oy terazisine koymuş olsaydık, her yerde açık ara yüzde 80 oy alırdık. O zaman bu sadece hizmetle olmuyor. O zaman bu gönlüne dokunma ile oluyor, bu da bizim teşkilatlarımızla olur. Kadın kardeşlerimizle olur. Onların gittiği yerde kapılar yüzlerine kapanmaz. Onun için kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz, bütün ekibimizle beraber 2028 seçimlerine beraberce hazırlanacağız. Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izniyle tekrar Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı yapacağız hep beraber inşallah."

Salih KESKİN/MARDİN,