Bakanlar İDEF'25'te Buluştu

Bakanlar İDEF'25'te Buluştu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul'da IDEF'25'te bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İDEF 2025 Fuarı'nda bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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