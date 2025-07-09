Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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