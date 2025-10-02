Haberler

Bakanlar Göktaş ve Tunç'tan Ortak Adım

Bakanlar Göktaş ve Tunç'tan Ortak Adım
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların, ailelerin ve kadınların haklarını koruma amaçlı işbirliklerini görmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Toplumsal adaleti güçlendirmek için attıkları adımları istişare ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İş birliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, aile yılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
