Bakanlar Göktaş ve Tunç'tan Ortak Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İş birliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, aile yılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA