Bakanlar Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği resmigeçidi izledi. Bakanlar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama sevincini vatandaşlarla paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanmasının Boğaz'dan 100 gemi ile geçiş törenini Tarabya Sahili'nden izledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan 100 gemi ile geçiş törenini Tarabya Sahili'nden izledi. Vatandaşlarla birlikte gemilerin geçişini izleyen Bakanlar, hatıra fotoğrafları da çekildi.

"Milli Teknoloji hamlesiyle Türkiye Yüzyılına hep birlikte adım atıyoruz. Böylelikle yüzüncü yılında Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güçlü"

Geçiş törenine ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını çok anlamlı bir şekilde milletimizle birlikte iftihar kaynağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin 100 gemisinin boğazdan geçişini izleyerek Türk yıldızlarını, SOLOTÜRK'ü gökyüzünde seyrederek kutluyoruz. Milli Teknoloji hamlesiyle Türkiye Yüzyılına hep birlikte adım atıyoruz. Böylelikle yüzüncü yılında Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güçlü. Türkiye tam bağımsızlık iddiasıyla kurulmuş bir Cumhuriyet ve bu iddiaya devlet, millet el ele çok kuvvetli bir şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz. Milli Teknoloji hamlesi yolculuğunda Türkün çelik kanatlarını gökyüzünde semayla buluşturmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi inşallah hep birlikte nice yüzyıllar, nice asırlar bu zor coğrafyada tam bağımsızlıktan asla taviz vermeden muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarak sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda Ulaştırma alanında biz de inşallah gayret edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Ben de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla ve sayın bakanımızla beraber Tarabya Sahili'ndeyiz. Gerçekten biz son 21 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı işlerden fazlasını yapmış olduk. Şimdi Türkiye Yüzyılı yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda Ulaştırma alanında biz de inşallah gayret edeceğiz ve Türkiye Yüzyılında, Türkiye'yi ulaştıran, erişen ve 'Türkiye hızlanıyor' mottosuyla daha yükseğe taşıyan hizmetlere imza atacağız inşallah. Tekrar 100. yılımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL