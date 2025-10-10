Bakanlar Bak ve Uraloğlu, Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Mazlumların yanında olan dünya lideri, sessiz yılların sesi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümekten büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Bak, ???????Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Rize'mizin gururu, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan Rize'mizde, hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sizleri çok seviyoruz. Mazlumların yanında olan dünya lideri, sessiz yılların sesi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümekten büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak yapımını tamamladıkları Çayeli ilçesinde 500, merkezde de 600 kişilik yurdun açılışını yapacaklarının altını çizen Bak, "Yeni yurt inşaatı da üniversite kampüsünün yanında devam ediyor. Yeni bir yurdumuzu da tekrar merkezde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bak, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde spor tesisi devrimi yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Stadyumlarıyla, salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla beraber spor devrimi olan, spor ülkesi Türkiye var sizin zatı devletleriniz sayesinde. Geçen ay basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Voleybol takımımız dünya ikincisi oldu. Bu başarılar sizlerin sayesinde."

Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gazze'nin sesini tüm dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan seninle gurur duyuyoruz. Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

Isırlık Yolu bugün hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplu açılış töreni vesilesiyle Rize'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiğinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 yılda sadece yüzde 30 ilerleme olduğunu anlatan Uraloğlu, "Siz göreve geldikten sonra sadece 5 yılda geri kalan yüzde 70'ini bitirerek bütün Karadenizli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Allah sizlerden razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Uraloğlu, Ayder Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ovit Tüneli'ni bitirdik, bağlantı yollarını yapıyoruz. Rize Lojistik Merkezi, Karadeniz'in en büyük limanını da önümüzdeki sene bitirip hizmete sunmuş olacağız. Rize için 2,5 kilometre uzunluğunda çok önemli sanat yapılarının olduğu Isırlık Yolu'nun bugün inşallah resmi açılışını sizlerle beraber yapmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."