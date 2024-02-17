Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Erdoğan, Gazze'de çocuklar katledilirken sesini yükselten tek lider'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de çocuklar katledilirken sesini yükselten tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Tüm dünya sessiz kalsa da mazlumların, kimsesizlerin kimsesi, bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Bakanlık olarak Rize'nin ilçelerine spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme havuzları ve yurtlar yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Rize'den herkese mesaj vereceklerini ifade eden Bak, "İstanbul'a da Ankara'ya da tüm dünyaya şunu söyleyeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan seninle beraberiz, Rize seninle beraber, seninle yol yürümeye devam edecek." diye konuştu.

Bak, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin'e destek isteyerek, "Hazır mıyız Rize? Kararlı mıyız Rize? İşte AK Parti'nin kalesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi, yağmurun şehri, çayın başkenti Rize'den herkese şunu söylüyoruz, biz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'de çocuklar katledilirken sesini yükselten tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Tüm dünya sessiz kalsa da mazlumların, kimsesizlerin kimsesi, bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğiz. İşte böyle bir liderin hemşehrisi olmak, onunla beraber yol yürümek hepimiz için gurur verici. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta tüm dünyaya şunu söyledik, ne kadar oyun yaparsanız yapın, ne kadar tuzak kurarsanız kurun bütün tuzakları parçalayarak gelir Recep Tayyip Erdoğan. Arkasında Rize var, Türkiye var, İstanbul var, tüm mazlum coğrafyalar var. İşte bu nedenle onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Bak, vatandaşlara "Rize'de 18'de 18 yapmaya hazır mıyız?" sorusunu yönelterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte bu topraklardan yetişen Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracağız. Yağmur da yağıyor, burada ne mitingler yaptık, yağmurun altında hep coştuk. Hep şunu söyledik, Karadeniz'in dalgaları gibi Rize coştu mu meydanlar taşar, Karadeniz taşar, her taraf 'Recep Tayyip Erdoğan' diye haykırır. İşte birazdan Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Ben şunu söyleyeyim, tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

"Bu sadece lojistik merkezi değil, büyük bir liman olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Rize'de birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'ni yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Ovit Tüneli ile kapanan Ovit geçişi gündemimizden çıktı. Bir taraftan giriyoruz, öbür taraftan çıkıyoruz. Devamında Kırık Tüneli var, 7 kilometrelik. Orada da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Arkasında Dallıkavak Tünelimiz var, 3 kilometre. Bu sene bitirip orayı açacağız. Karadeniz sahilinden Erzurum'a en yakın olan güzergahı bu tünelle beraber biraz daha kısaltacağız. Kırık Tüneli'ni de bitirdik mi, buradan girdik mi en kısa sürede Erzurum'dan çıkmış olacağız. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu'ya giden önemli güzergahlarımızdan bir tanesi." diye konuştu.

Uraloğlu, geçen sene Salarha Tüneli'ni hizmete açtıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Rizelilerden Salarha Tüneli'nden geçmeyen var mı? Nasıl oldu? Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, o bize talimat verdi, güç verdi, destek verdi, biz de onları yaptık. Rize çevre yolumuz nasıl oldu? Ora da gayet güzel oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Cumhurbaşkanı'mız olmasa biter miydi? Bitmezdi. Bakın bir havaalanı yaptık, sadece geçen sene 1 milyondan fazla yolcu indi havaalanımıza. Kaç uçak indi havaalanımıza biliyor musunuz? Geçen sene tam 7 bin 600 tane uçak indi. Bazıları, 'Rize-Artvin Havaalanı çalışmaz' diyordu. Buyurun rakam burada. Rizeli hemşehrilerimiz dedi ki 'Buradan İzmir'e uçmak istiyoruz.' Bu talepleri de karşıladık. Haftada iki gün Rize'ye uçuş var. Memnun muyuz? Rizeli isteyecek, biz yapacağız. Şimdi diyorlar ki 'Antalya'ya da istiyoruz.' Bunu da konuşacağız, inşallah onu da halledeceğiz."

Rize'de lojistik merkezin yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Bu sadece lojistik merkezi değil, büyük bir liman olacak. Bunu da önümüzdeki senenin sonunda açacağız. Karadeniz'deki en büyük liman, lojistik merkezi haline gelmiş olacak. Buradan aldığımız yükleri Ovit üzerinden İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya da getirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Şehir Hastanesi yapımının da devam ettiğini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Buranın altyapı çalışmalarını da bizler yaptık. Rize'nin en turistik yeri olan Ayder yoluna Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla başladık. Çamlıhemşin'deki tüneli kazmaya başladık. Orayı da kısa zamanda bitireceğiz. Güneysu yolunu bitirdik. Isırlık yolu sizin mesire alanınız. Oranın yolunu da birkaç ay içinde bitirmiş olacağız. Rize'ye ne lazımsa, Rize'nin ihtiyaçları noktasında yapmaya gayret ediyoruz. Burada gidilmedik yer, yapılmamış yer bırakmayacağız. Çamlıhemşin yolunu yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Bütün ilçelerdeki yolu yapıyoruz. İkizdere ile Ovit arasındaki yolu da planladık. İhalesini yaparak inşallah oraya da başlamış olacağız."

Seçimlerde Rize Belediye Başkan adayı Metin'e destek isteyen Uraloğlu, "Biz belediyelerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Merkezi hükümet olarak daha iyi hizmet edebilmemiz için belediyeler bizde olacak ki size güç birliğiyle, fikir birliğiyle, ekip ruhuyla daha iyi hizmet edebilelim." ifadesini kullandı.