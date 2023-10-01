Bakanlar Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi

Ekonomi ile ilgili bakanlar, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısına sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Ekonomi ile ilgili bakanlar, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısına sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarına acil şifalar diledi.

Kacır, "En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, huzurumuzu bozmaya çalışan teröristlere asla fırsat vermeyeceğiz. Allah milletimizi, devletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da hain terör saldırısını lanetleyerek, yaralanan polis memurlarına acil şifalar diledi.

Yumaklı, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alanlar bilmelidir ki devletimiz ve aziz milletimiz teröre asla geçit vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, saldırının savuşturulmasında yer alan kahraman polis memurlarını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve başta İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Bakanlığımızın tüm personellerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yaşanan çatışmada yaralanan iki kahraman polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için hainlerle mücadele etmeye devam edecek, her türlü terör girişiminin karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislere acil şifalar dileyerek, "Birliğimize ve kardeşliğimize kasteden bu alçak saldırıyı lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.