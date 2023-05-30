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Bakanı Yanık, mazbatasını aldı

Bakanı Yanık, mazbatasını aldı

Politika Haberleri

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 28'inci Dönem Osmaniye milletvekili olarak mazbatasını aldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 28'inci Dönem Osmaniye milletvekili olarak mazbatasını aldığını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28'inci Dönem Milletvekilliği mazbatamızı AK Parti Osmaniye İl Başkanımız Sayın Servet Alibekiroğlu'ndan teslim aldık. Bizlere bu görevi layık gören hemşehrilerime ve tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum. Osmaniye'mize ve bu cennet vatana en güzel hizmetleri yapabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Milletvekili Derya Yanık Osmaniye Twitter Politika Haberler

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