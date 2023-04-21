Bakanı Varank: Buruk bir bayram geçiriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de bayram namazını kıldı ve halkla bayramlaştı. Deprem nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Hangi işi yaparsak yapalım bizim bir numaralı gündem maddemiz, depremin yaralarını sarmak, depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek. Onlarla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'nci Bölge 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından halkla bayramlaştı. Basın mensuplarıyla da bayramlaşan Varank, simit ve tatlı ikram etti. Cami çıkışında, gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, "Buruk bir bayram geçiriyoruz. Deprem felaketleri sonrasında birçok vatandaşımız o bölgelerde canlarını kaybetti. Ailelerinden kayıplar oldu. Depremzede vatandaşlarımızdan tedavisi devam edenler var. Bu manada buruk bir bayramı yaşıyoruz" diye konuştu.