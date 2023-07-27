Bakanı Uraloğlu: "Yerel seçimlerde Van'ın haritadaki rengini turuncu yapacağız"

VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerel seçimlerde Van'ın haritadaki rengini değiştireceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak üzere Van'a geldi. Bakan Uraloğlu, sabah saatlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Edremit ilçesindeki güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı. Daha sonra Van Valiliği ziyaretini gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. Burada partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, Van'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Yerel seçimlerde Van'dan beklentilerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Şimdiye kadar gayret ettik ve gayretlerimizin de karşılığını aldık. Ben bürokratlıktan geldim ama iyi bir AK Partiliyim. Allah'ın izniyle seçimde Van'ın haritadaki rengini turuncu yapacağız. Cumhurbaşkanımız Van'ın renginin değiştiğini görecek. Seçime kadar durmadan çalışacağız ve seçimi alacağız" dedi.

Van'daki ziyaretlerine MHP İl Başkanlığı ile devam eden Bakan Uraloğlu, Van çevre yolu şantiyesinde de inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, buradaki ziyaretinin ardından Van'dan ayrıldı.