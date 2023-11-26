Bakan Yumaklı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Yağcılar köyünde çıkan yangında evleri yanan vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgeyi inceledi.

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Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ay önce Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 53 evin çıkan yangında kül olduğu Yağcılar köyüne ziyarette bulundu. Bakan Yumaklı, enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Yumaklı, yangın alanının krokisini detaylı olarak inceleyerek bölge hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra evleri yanan vatandaşlarla köy konağında bir araya geldi. Yumaklı'ya Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile kurum müdürleri de eşlik etti. Bakan Yumaklı, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından köyden ayrıldı.