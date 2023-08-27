Bakan Yumaklı: 'Vira Bismillah' demeyi özledik
Politika Haberleri
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül'de balıkçılık sezonun açılışına ilişkin 'Vira Bismillah, demeyi özledik' dedi.
Bakan Yumaklı: "'Vira Bismillah' demeyi özledik"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül'de balıkçılık sezonun açılışına ilişkin "Vira Bismillah, demeyi özledik" dedi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. 'Vira Bismillah' demeyi özledik. 1 Eylül'de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - Politika