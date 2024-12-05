Bakan Yumaklı: "'Türkiye'nin tarımsal üretimi bitti, mahvolduk' diyenler en ufak bir analize veya gerçeklik payına sahip değil"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " ' Türkiye'nin tarımsal üretimi bitti, mahvolduk' diyenler en ufak bir analize veya gerçeklik payına sahip değil. Sizi farklı yöne baktırmak için söylenen sözlerden ibaret" dedi.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nı ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Bölgemizde terör örgütleri üzerinden yürütülen emperyalist plan ve projeler gündemde oldu. Hamdolsun ki Türkiye, büyük ve güçlü ve kudretli haliyle bu planları işlemez hale getirdi. Askeri gücü, güçlü diplomasi ve milletimizin asla taviz vermediği kardeşlik bağları sayesinde bugün hem terörün finansörlerinin hem de terörün kaynaklarının bir hayal kırıklığı içerisinde olduğu bir gerçek. Suriye topraklarındaki gelişmeler ile çevredeki ülkelere baktığımızda dünyanın çok kırılgan bir döneme girdiğini ve bu dönemde güçlü olmanın zorunlu bir hal olduğunu söylemek gerekir. Sadece askeri olarak değil, diğer her konuda güçlü olmalıyız. Sanayi gelişimi, yerel yönetimler gelişimi, toplumsal gelişim gibi bütün başlıklarda güçlü olmak zorundayız. Çünkü hepimiz birer dişlinin parçaları gibiyiz. Doğru ve senkronize bir şekilde işlemek durumundayız. Bu anlamda bir güce sahip olduğunuzda artık bölgenizde milli güvenlik öncelikli olmak üzere daima barışın ve huzurun sağlanması için aranan bir aktör haline geliyorsunuz. Türkiye, dünyanın en büyük krizlerinde ortaya koyduğu irade ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o krizlerin arabulucusu ve çözümü için anahtar rolünü pekiştirmiş durumda. Türkiye'nin gücünü ve geleceğini zamana yaymak ya da heba etmek gibi bir lüksümüz hiçbir zaman için yok. Bunun vebali bize büyük olur. Türkiye'nin ikinci yüzyılına, birinci yüzyılda olduğu gibi yine AK Parti damgasını vuracaktır inşallah" dedi.

"İlimizin tarımsal ihracatı 5 kat, tarla ürünlerinde yüzde 264 arttı"

Bakan Yumaklı, Bursa'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının yaklaşık 57 milyar lira olduğunu belirterek, "İlimize dönük tarımsal desteklerimiz için 2023 yılı itibarıyla bir kıyaslama yapacak olursak tam 24 katına çıkmış vaziyette. İlimizin tarımsal ihracatı 5 kat, tarla ürünlerinde yüzde 264 arttı. Meyvede yüzde 90, sebze üretiminde yüzde 26 artış oldu. Büyükbaş hayvan mevcudu yüzde 76, küçükbaş hayvan mevcudu yüzde 85 arttı. Toplam süt üretiminde yüzde 93, bal üretiminde yüzde 156 artış oldu. 'Türkiye'nin tarımsal üretimi bitti, mahvolduk' diyenler en ufak bir analize veya gerçeklik payına sahip değil. Sizi farklı yöne baktırmak için söylenen sözlerden ibaret. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz, saygınız yok ama o üreticinin alın terine saygı duymak zorundasınız. Çünkü sizin sofranıza gelen her şeyin teminatı eli öpülesi üreticilerimiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Bursa'nın tarım ili olması sebebiyle birçok konuda bize birçok desteği oldu. Şimdi de zeytin hasadı mevsimi. Onunla alakalı da ciddi destekleriniz var. Bu yakın ilgi alakanız için özellikle sadece tarım alanında değil, ormanla ilgili hususlarla ilgili, Bursa'nın gelişimiyle alakalı konularda verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA