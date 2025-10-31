Haberler

Bakan Yumaklı: Türkiye'de 688 Korunan Alan Var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunceli'de yaptığı açıklamada Türkiye’de toplam 688 korunan alanın bulunduğunu belirtti. Doğa koruma ekipleriyle bir araya gelen Yumaklı, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki doğal güzelliklerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Tunceli'ye gelen Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret edip doğa koruma ekipleriyle buluştu.

Bakan Yumaklı, yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya saldıktan sonra yaptığı konuşmada, milli parkın doğal güzellikleri açısından son derece kıymetli ve eşsiz bir bölge olduğunu söyledi.

Milli parkta tedavisi ve bakımı yapılan hayvanların doğaya saldıklarını belirten Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki arkadaşlarımız sadece biyoçeşitliliğimizin korunmasında değil aynı zamanda ülkemizdeki doğal güzelliklerin korunması, kollanması hem de uluslararası taahhütlerimizin yerine getirilmesinin sağlanması açısından son derece önemli görev icra ediyorlar. Bu anlamda bu zenginlikleri halkımızın hizmetine sunmak için özellikle koruma kullanma dengesini de gözeterek birçok çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde."

Bu coğrafyaları keşfedilmeyi bekleyen hazineler olarak gördüklerini aktaran Yumaklı, "Özellikle terörün gölgesinin bu toprakların üzerinden kalkmasıyla son dönemde vatandaşlarımızın bu güzelliklerin tadını çıkarmak, gözlemek ve yakından hissetmek için buralara geldiğini görüyoruz. Bu güzelliklerin sonraki nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılması için birlikte el ele vererek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"54 yıl önce burası milli park ilan edilmiş. Doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Vadide huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Bugüne kadar tespit edilmiş flora ve fauna zengini 1518 çeşit var. Yaban hayatının bütün özeliklerini taşıyan milli park içerisindeyiz. 2 tane puhu kuşu, 1 kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir de yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. Gönül ister ki onlar kendi alanlarında yaşasın bizler onların yaşam alanlarına saygı duyarak belirli alanlarda hayatlarını gözlemleyelim. Biyoçeşitliliğimizi, doğa güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin dört bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından milli parktaki bir kafede gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.