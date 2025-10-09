Bakan Yumaklı'dan Su Yönetimi Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su ile ilgili dün ne yaptıysak bugün de onun daha iyisini yapmak için bakanlığımızın bütün kurumları, bütün fonksiyonları hep birlikte organize olarak hareket ediyorlar. Suya olan ihtiyacımız yarın, bugünden çok daha fazla olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su işleri (DSİ) Vakfı Hatıra Ormanı Yöresel Ürünler Sergisi'ne katıldı. Burada konuşan Yumaklı, bu seneki serginin gelirlerinin yanan ormanların geliştirilmesi için kullanılacağını belirterek, "DSİ Vakfı bu sene de başka bir toplumsal duyarlılığı yani ormanlarımızla alakalı bir konuyu bu etkinliğin ana teması olarak ilan etti. Buradan elde edilecek olan geliri de Yeşil Vatan'ın geliştirilmesi için harcamış olacaklar" diye konuştu.

Suyun stratejik öneminin arttığı bir dönemden geçildiğini aktaran Yumaklı, "Her zaman su hayattır diyoruz, su vatandır diyoruz. Tüm planlarımızı suya göre yapıyoruz. İçme ve kullanma suyundan gıda-arz güvenliğimize, sanayi çarklarının dövmesinden ekosistemimizin dengesine kadar tek ana unsur, tek ana varlık sudur. Suyun stratejik öneminin arttığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Yağışların azalmasıyla kurak günlerin arttığını dile getiren Yumaklı, "Kurak günlerin sayısı da çok uzunca zamanlara, uzunca günlere yayılmaya başladı. Bu da çok büyük bir tehlike, çok büyük bir tehdit. Elbette bakanlık olarak bütün fonksiyonlarımızla bütün unsurlarımızla bunun etkisini en aza indirmekle ilgili çalışmalar yaparken bunun önemli bir bölümünün de devlet su işlerinin gerçekleştirdiğini de dikkate alırsak su yönetimimiz, diğer bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, orman yani aklımıza ne gelirse bakanlığımızın bütün fonksiyonları su ile alakalı suya değen veya suyun çok önemli olduğu üretim açısından konulara vaziyet etmeye gayret ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Yüksek sıcak ve düşük nemin orman yangınları açısından nelere sebebiyet verdiğini anlatan Yumaklı, orman şehitlerine bir kez daha rahmet diledi.

"2030 yılına kadar 10 milyar tohum ve fidanı toprakla buluşturacağız"

Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda 7 buçuk milyardan daha fazla fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımız, ülkemizin yüzde 30'una denk gelen bir oranda. 2030 yılına kadar inşallah bu 7 buçuk milyarı 10 milyar tohum ve fidana çıkarmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Vatan seferberliği başlatacaklarını aktaran Yumaklı, "Biz de bu manada hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını bütün toplumun da huzuruna sunmak adına yeşil vatan seferberliği başlatacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Suya olan ihtiyacımız yarın, bugünden çok daha fazla olacak"

Yumaklı, su ve sulama alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çalışmaları Suyun her damlasına sahip çıkan sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yapmaya gayret ediyoruz. Su ile ilgili dün ne yaptıysak bugün de onun daha iyisini yapmak için bakanlığımızın bütün kurumları, bütün fonksiyonları hep birlikte organize olarak hareket ediyorlar. Çünkü hepimiz bunun çok yakından şahidiyiz ki suya olan ihtiyacımız yarın, bugünden çok daha fazla olacak. Su ve sulama alanında 11 bin projeye imza atıldı. 3.4 trilyonluk yatırım yapıldı, bin 802 baraj ve gölet inşa edildi. İçme ve kullanma suyunu karşılamak için içme suyu tesisleri hizmete alındı. Yine hakeza bugünlerde öneminin daha da büyük bir şekilde anlaşıldığı yer altı barajları konusunda da çalışmalar devam ediyor."

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı. Bakan Yumaklı, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları da gezerek yerli ürünlerden satın aldı. - ANKARA