Bakan Yumaklı: 'Şu an için 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verecek pozisyonda değiliz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'te orman yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden birisinin su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşmesi sonucu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. 1 kişinin sağ kurtarıldığı ve kendilerinden haber alınamayan 3 mürettebat için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledikten sonra basın açıklaması yaptı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Biz şuanda 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek pozisyonda değiliz"

-"An itibariyle bu yangında kontrol altına alınmış durumda"

-"Toplam 4 personel vardı. Bunlardan 3'ü Kırgız uyruklu, 1'i Türk uyruklu"

-"Kırgız uyruklu personellerden 1 tanesi kurtarıldı, şuanda hastanede. Yoğun bakımda ancak hayati bir tehlikesi yok"

-"Tespit ettikleri yerin görüşme mesafesi çok düşük olduğu için arkadaşlarımız şuanda net bir şey söyleyemiyorlar"

-"Kurtarma çalışmalarının başlaması için start verildi"

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. 4 kişilik mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla beraber yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olay yerinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.