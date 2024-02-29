Bakan Yumaklı: "Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin vermeyeceğiz"

-"Türkiye kendine yeten bir ülkedir"

KIRŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi fırsatçılara izin verilmeyeceğini söyledi.

Boztepe ilçesinde bir tarım işletmesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tesislerde incelemede bulunduktan sonra kuzu, koyun buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılara izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz. Hayvancılık yol haritamız açıklandığı andan itibaren sektörden de gerçekten çok güzel dönüşler var ve bununla ilgili cesaretlendik. Bizim ülkemizin gıda arz güvenliği açısından herhangi bir problemi yoktur. Biz üretimimize devam edeceğiz. Hem kendi

vatandaşlarımızın hem ülkemize gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı; kuzu, koyun buluşmasının ardından yaralı olarak bulunan baykuşun doğaya salınmasına da eşlik etti.