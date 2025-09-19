Bakan Yumaklı: "Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar, resmi olarak da 'şehit' statüsüne alındı"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarında hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da 'şehit' statüsüne alınmış oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 'gönüllü' tanımı 'orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü' olarak değiştirilerek, Yönetmeliğe 'diğer gönüllü' tanımı eklendi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, 'orman yangını gönüllüsü' ve 'diğer gönüllü' tanımlarının yer aldığını dile getiren Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Böylece orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı. Bu düzenlemeyle ayrıca bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da 'şehit' statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını yeşil vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir." - ANKARA