Bakan Yumaklı, Kars'ta partililerle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı önünde karşılanan Bakan Yumaklı, toplantı salonunda partilerle buluştu. Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, "Türkiye 21 yılda nereden nereye geldi. Herhalde en çok hatırlamamız ve hatırlatmamız gereken husus bu, bir kalkınma vizyonumuz var. Bugün artık dünyada kendi anlatmak istediğini masaya koyan, bugün gazete manşetlerinde gördüğümüz 'Türkiye böyle hafife alınacak bir ülke değildir.' Lafını söyleten bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz de onun yol arkadaşı olmaktan her zaman için gurur duyuyoruz. Tabii büyük düşünme, çıtayı yükseltme bize bazı sorumluluklarda yüklüyor. Çünkü iktidar olmak, herkesin arzulayacağı şeylere ulaşmak değildir. Aynı zamanda sorumluluğunu hissetmektir" dedi.

Mart ayında yapılacak olan seçimlere de değinen Yumaklı, "Son bir şey kaldı bizim Mart ayında yapılacak seçimler, bu artık noktayı koyacak husustur. Mayıs ayındaki seçimler ne kadar ülke açısından, memleket açısından kritikse, Mart ayındaki seçimlerde bu kadar kritik. Ben diliyorum ki burada bütün kardeşlerim AK Parti'nin ne demek olduğunu anlatıyorlar. Ama Mart ayında daha fazla anlatmamız gerekecek. Daha fazla sahaya çıkmamız gerekecek" diye konuştu. - KARS