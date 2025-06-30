Bakan Yumaklı: 'İzmir'deki yangının enerjisi düşürüldü'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de dün çıkan ve devam eden orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Bakam Yumaklı, İzmir ve Manisa'daki yangınların enerjilerinin düşürüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan ve hala devam eden İzmir'deki orman yangınını koordinasyon merkezinde takip ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden Bakan Yumaklı, İzmir ve Manisa'daki yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Son üç günde 263 yangına müdahale edildi. Akhisar'da yangının enerjisi oldukça düşürülmüş durumda. Tamamen kontrol altına almak için arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Kara ekiplerimiz etrafını çevirmiş durumda. 3 uçak ve 5 helikopterle soğutma çalışmalarına ve parlama yapan yerlere müdahale ediyorlar. Bölgede rüzgar şiddetini azalttı ama zaman zaman kararsız rüzgarların esmesi ile beraber genişleme eğilimi var. Şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. İnşallah gün içerisinde çok beklemediğimiz şiddetli bir rüzgar olmadığı taktirde inşallah orayla ilgili akşam üzerine doğru daha güzel haberler verebileceğiz. Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 km'ye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 km'ye ulaştı. Rüzgar hızı bu arkadaşlarımızın müdahalesini kısmen zorlaştırdı ancak takviye ekiplerle de birlikte konuşlandırmalarını yaptılar. Günün ağırmasıyla birlikte de yine aynı Akhisar'da olduğu gibi burada da hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyor. İzmir'deki yangınlara an itibarı ile 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman teşkilatı hem de diğer ekiplerden gönüllülerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. Burada da yangın enerjisi düşürüldü ama üç nokta var. Üst noktalarda zirvelerde rüzgarın şiddeti daha da fazlalaşıyor. Bu üç noktaya şu anda arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar. Eğer oradaki şeyi de çok hızlıca başarabilirsek yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim. Ancak burada da yine dünkü kadar olmasa bile rüzgarın hızının 40-50 kilometreler civarında olacağını ama darbeli diye tabir edilen etkisinin 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor" dedi.

"Sebebi araştırılıyor"

Çıkan yangından 21 vatandaşın etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Şu ana kadar 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplemiz de yangınların tamamen kontrol altına alındığı bilgisinden sonra sahaya çıkacaklar. Şu ana kadar yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu ekosistemde sadece biz yaşamıyoruz. Çok fazla hayvan da yangından etkilendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Net bilgi kesinleştikten sonra bilgilendirme yapacaklar" dedi.

"Cumhurbaşkanı anbean arıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini anbean arayıp yangını takip ettiğini aktaran Bakan Yumaklı, "Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç olduğunun, çok ağır cezasının olduğunun ve bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacağının mutlaka ama mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bununla ilgili takipçisi olacağımızı dün söylemiştim, yine tekrar edeyim. İzmarit atmayın. Yolun kenarına attığınız bir sigara izmariti şu anda içinde bulunduğumuz ortamı çok hızlıca oluşturabiliyor. Etkisi artık her zamankinden çok daha fazla, iki-üç katı zarar verme potansiyeline sahip. Anız yakmayın. Özellikle de orman ya da orman dışı alan hiç fark etmez bahçedeki çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alanlardan çıkmaya başladığını, daha sonra da ormanları etkilendiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Orman sadece beş kelimeden oluşan bir kelime olarak ya da anlam olarak ifade ediyor olabilir ama geleceğimiz olduğunu, bu ülkenin insanlarının, çocuklarının geleceğinin nefesi olduğunu hiçbir zaman için unutmayalım. Bu mücadelemiz esnasında sayın Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri güncel olarak aktardık. Bizleri cesaretlendirişi ve desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Kahramanlara teşekkür

Yangın söndürme çalışmalarında büyük emek veren ekiplere de teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Burada tek tek saymak mümkün olmayabilir ama özellikle bize yoğun bir şekilde destek veren Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, Sağlık Bakanlığımız, diğer kurumlar, buradaki yerelde bizlere destek olan bütün kurum, kuruluşlar, kişiler, onlara da canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu gece boyunca alevlerin içerisinde, şu anda bulunduğumuz alanın bile etrafına çok yakınlara gelen o yangınlarda, o alevlerde gözünü kırpmadan onların içerisine dalıp söndüren orman kahramanı kardeşlerime de canıgönülden teşekkür ediyorum, minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Küçücük bir ateş birçok şeye sebep oluyor, unutmayalım" ifadelerini kullandı. - İZMİR