Haberler

Bakan Yumaklı, Hatay'da Kaçak Avcıları Yakaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da düzenlenen denetimlerde kaçak avlanan 9 kişinin yakalandığını ve idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Yumaklı, doğal hayatın korunması için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da kaçak avlanan 9 kişinin yakalanarak haklarında idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da kaçak avcılar, 'ava giderken avlandı' Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, doğanın korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Bennu Gerede'ye cinsel içerikli soru! Verdiği yanıt bir hayli şaşırttı
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.