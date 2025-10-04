Bakan Yumaklı, Hatay'da Kaçak Avcıları Yakaladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da kaçak avlanan 9 kişinin yakalanarak haklarında idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da kaçak avcılar, 'ava giderken avlandı' Av denetim faaliyeti kapsamında ekiplerimiz tarafından tespit edilen 9 kaçak avcı yakalanarak idari yaptırım uygulandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, doğanın korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA