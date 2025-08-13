Bakan Yumaklı: "Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer"

Bakan Yumaklı: 'Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir" ifadelerini kullanarak, "Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyasi ahlak ve etikten uzak, saldırgan tavrı; içinde bulunduğu çıkmazın açık bir göstergesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, partisinin içinde bulunduğu yolsuzlukların ve demokrasiden uzak genel kurullarının üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir. Aziz milletimizin kendilerine yüklediği muhalefet olma görevini hakkıyla yerine getirmek yerine, iftira ve hakaretle siyaset yürütmek; içinde bulunulan panik halinin gizlenemeyen dışavurumudur. Gerçek muhalefet, milletin derdine çare üretmekten, çözüm ve proje sunmaktan geçer" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
