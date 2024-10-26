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Bakan Yumaklı, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni İnceledi

Bakan Yumaklı, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni İnceledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunarak, projenin kadın istihdamına ve yerel tarıma katkısını vurguladı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Biz dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, il protokolüyle beraber Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. 1300 dekarlık bütün faaliyet alanında tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabileceğini söyleyen Bakan Yumaklı, organize tarım bölgelerinin üretime olan katkısının önemini vurguladı.

61 organize tarım bölgesinden 14'ünün altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Bakan Yumaklı, "Buradaki yatırım sürecini hızlandırıyoruz. 42 organize tarım bölgesinin 21'i bitkisel, 20'si hayvansal. Birisi de su ürünleriyle ilgili. Özellikle temiz enerjinin kullanıldığı ülkemizin yeraltı zenginliklerinin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde çok önemli bir girdi olarak yerini aldığı bir dönemde organize tarım bölgelerinin üretime olan katkısı itibarıyla son derece önemli bir görev icra ediyor ve edecek. Hayvansal üretim konulu organize tarım bölgelerinde de yaklaşık 800 besi işletmesinde 110 bin baş hayvan var. Bitkisel üretim konulu organize tarım bölgelerinde de 374 dekarlık sera alanında yıllık 11 bin ton domates ve çilek üretimi yapılıyor. Toplam 7 organize tarım bölgesinde de yine altyapı inşaatları halihazırda devam ediyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük organize bölgelerinden bir tanesi de Balıkesir Gönen'de, inşası devam ediyor. Bugün Ağrı'dayız. Nevşehir'de aynı şekilde Balıkesir'de, İzmir'de ve Türkiye'nin dört bir tarafında 61 organize tarım bölgesinin ülkemizin üretim kabiliyetleri ve kapasitesi, bunun dışında da özellikle büyük şehirlere yakın olması hasebiyle pazar yakınlığını sağlaması açısından son derece önemlidir. Burayı (Diyadin) yaklaşık 475 milyonluk bir maliyetle, ilk iki aşamasını 2025 yılı sonu itibarıyla inşallah tamamlayacağız. Özellikle 6 kademeden oluşan bu yatırımın tamamı için yine bütçe ayırmaya, yatırımcılarımızın gelip buraya tesislerini kurmasını ve üretime zemin hazırlayacak çalışmalara da devam edeceğiz. Burada (Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi) yaklaşık 1300 dekarlık bütün faaliyet alanında tamamı faaliyete geçtiğinde yüzde 75'i kadın olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam söz konusu olabilecek. Yani her açıdan ülkemizin bütün bölgelerinin gelişimi açısından, ülkemizin ihtiyaç duyduğu buralarda üretilecek olan ürünler açısından önemini bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdiden ülkemiz için bu yatırımların bulunduğu iller için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Organize Sanayi Bölgesi Tarım ve Orman Bakanı Politika Diyadin Ekonomi Güncel Tarım

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