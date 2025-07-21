Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Açıklaması: 'İyimser Tablo Var'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan yangında rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını belirterek, alevlerin Bilecik sınırlarına geldiğini ve Osmaneli sınırları içerisine sirayet ettiğini açıkladı.

"Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor"

Bilecik, Kurtköy'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sakarya Geyve'de orman dışı alanda ve ormana sirayet eden yangın söz konusu. İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesiyle ve diğer kurumların da katkılarıyla yangının söndürülmesi başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremediler. Ancak saat 11.00 gibi sisin ve dumanın dağılması ile havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbir için boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, 1 ahır, 1 samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü. Can kaybımız yok. Bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Müdahalelerle birlikte öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo vardı. Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızı 10 kilometre ve altına düşecek. Bu faktör ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar, yangına müdahale eden ekiplerimizin tehlike atlatmasına sebep oldu. Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yangın çıkması risk derecesi düşük olan yerlerde yangınların çıktığını görüyoruz" diye konuştu. - ANKARA