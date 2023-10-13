Bakan Yumaklı'dan muhalefete 31 Mart göndermesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önlerinde son bir viraj olarak 31 Mart yerel seçimlerinin kaldığını belirterek, "Ondan sonra o karşıdaki zihniyetin bir daha kendine gelemeyeceği Allah nasip ederse bir tokadı vurup herkesi olduğu çizgiye geri göndermiş olacağız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önlerinde son bir viraj olarak 31 Mart yerel seçimlerinin kaldığını belirterek, "Ondan sonra o karşıdaki zihniyetin bir daha kendine gelemeyeceği Allah nasip ederse bir tokadı vurup herkesi olduğu çizgiye geri göndermiş olacağız" dedi.

Deprem bölgesi Malatya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, deprem sonrası Malatya'da yaraların sarılması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Yumaklı, "Bugünden sonra bütün konsantrasyonumuzu mevcutta devam eden hem konutların hem de köy evlerinin ve ağılarının yapımına odaklayacağız. Emin olun ki çalışacak işçi yok, bunu nereden buluruz, işte betonla alakalı şu anda mevcuttaki kapasiteyi nasıl arttırırız, nasıl daha fazla hızlıca bu süreci tamamlarız diye herkesin çok ciddi bir telaşı var. İzinler noktasında bize düşenler var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Bakanlığımıza. Emin olun herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.

Malatya'nın özellikle kayısı başta olmak üzere sembol olmuş ürünleri olduğunu da belirten Yumaklı, "Diğer ürünlerle alakalı üretim kabiliyetini ve kapasitesini arttırmak, daha kaliteli daha verimli üretim yapılmasını sağlamak adına üretim yapmak isteyen genç ve hanımlar için de ekstradan ilave puanlar olduğunu da söylemek istiyorum. Yani onlara da pozitif ayrımcılık yapılıyor. Çünkü bizim gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde olmasını sağlamak ile alakalı ciddi çabamız ve irademiz var" ifadelerine yer verdi.

"Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen ve bunu her aşamada gösteren bir liderimiz var"

Türkiye'nin küresel bir aktör olma konusunun bir heves olmadığını bunun bir mecburiyet olduğunu da ifade eden Bakan Yumaklı, "Çünkü eğer biz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmakla ilgili bir hedefiniz varsa bunu bütün alanlarda göstermemiz gerekir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devlet ile el ele vererek bunu başaracak güce sahip. Ama bizim AK Parti olarak başka bir özelliğimiz var. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen ve bunu her aşamada gösteren bir liderimiz var. Bunu özümseyen, kabullenen bunun için kendine ait vaktini ayıran bir teşkilatımız var. Gücümüz millet işimiz hizmet diyerek yola çıkan gerçekten çok güçlü bir teşkilatız" dedi.

Muhalefeti eleştiren Bakan Yumaklı, "Son seçimlerden bu yana oynanan tiyatroyu hepimiz seyrediyoruz. Artık kendi içlerinden bile iyi ki seçilmemişiz diye bunu yüksek sesle söyleme ihtiyacını hissetmeye başladılar. Siyasetin bir akıl işi, vizyon işi, irade işi, yürek işi olduğunu bilen bir teşkilata sahip olmanın, bunu bize gösteren bir lidere sahip olmanın kıymetini de burada bir kez daha ifade etmek lazım" şeklinde konuştu.

"Son bir viraj kaldı o da 31 Mart"

Önümüzdeki yerel seçimlerde de zaferle çıkmak için tüm teşkilatların en iyi şekilde çalışacağına emin olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "28 Mayıs genel seçimlerine kadarki süreçte olduğu gibi bütün kardeşlerimin en iyisini yapacağından hiçbir endişem yok. Bizler de hep birlikte olacağız, inşallah son bir viraj kaldı o da 31 Mart. Ondan sonra o karşıdaki zihniyetin bir daha kendine gelemeyeceği, Allah nasip ederse bir tokadı vurup herkesi olduğu çizgiye geri göndermiş olacağız. Allah hepimize yardımcı olsun, ayağınıza taş değmesin. Ben özellikle hanım kardeşlerimizin tekraren her zaman olduğu gibi en önemli görevi üstleneceğini tabiri caizse lokomotif görevi göreceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığı tarımsal üretimin planlanması konusuna da değinen Yumaklı, "Bunu başlatma şerefi ve kısmeti bana nail oldu. Sözleşmeli üretim, tarımsal üretimin planlanması, kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması, suyun efektif bir şekilde kullanılması, bütün bunların hepsi bir bütün olarak bundan sonra bütün ülkelerin anlamış olduğu gıda güvenliği konusunda bizim nereye varmak istediğimizin de birer göstergesi. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi olacağız diyorsak gıdalarınızı güven altına almadan yani güvenli gıdayı veya gıda güvenliğini sağlamadan yapmamız mümkün değil. Ne de gördük bunu Covid zamanında. Paranız vardı maske alamadınız. Ülkeler birbirlerinin maskelerine havaalanlarında el koydular. Yarın bir gün eğer sizin ekmek yapmak için işte buğdayınız yoksa paranız olsa bile bunu alamayacağınız bir zaman gelebilir. Bunu nerede gördük, Rusya Ukrayna savaşında gördük. Ne oldu dünyanın en büyük 2 buğday üreticisi birbirleriyle savaşa başladı. Emin olun bana gelen Macaristan Tarım Bakanı dedi ki 'Ben bugün Avrupa'nın 6 ülkesini temsilen buradayım, tahıl koridoru ne olacak' Çünkü endişesi var yani kendi ülkesinde olmayan bir şeyden bahsediyor ya da yeterli olmayan bir şeyden bahsediyor. Hamdolsun bizim ülkemizde elbette bazı ürünler var yani yüzde 100 kendimize yeterli olduğumuz çok büyük oranda ürünler var. Bizler yeterli olmadığımız ürünleri de onları üreterek yüzde yüze getirmekle alakalı çok ciddi bir gayretimiz olacak" diye konuştu.

Malatya'nın üretimine değer veren ürettiği ile gurur duyan bir il olduğunu da aktaran Yumaklı, "Ben benim Malatyalı arkadaşlarım da vardı. Kayısı konusunun hani üzerinde tartışma götürmeyecek bir şey olduğunu ben ondan öğrendim. Kayısı dediğiniz zaman üzerinde tartışma götürmeyecek bir şey olduğunu ondan öğrendim. 'Kayısı dediğiniz zaman Malatya'dır, bu konuda söz söyleyecek biri de anca Malatyalı olur' dedi mesela. Böylesine önemli ürettiği ile gurur duyan bir şehri bizim yapmamız gereken bütün potansiyelini değerlendirmek" dedi. - MALATYA