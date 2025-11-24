+ Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumu Açıklaması - Haberler
Haberler

Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu'nun Macaristan'daki bir şirketle ilişkilendirilmesine dair iddialara yanıt vererek, kurumun şeffaf ve kamu yararına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Et Ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir" dedi" dedi.

Bakan Yumaklı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine yaptığı sunumda Et Ve Süt Kurumu'nun Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Macaristan'daki şirketinden et aldığı iddialarını yanıtladı. Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili Et ve Süt Kurumu hesap iş işlemlerine bakıldığında anılan şirketin doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari ilişkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur. Kendimizden eminiz. Et ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti

Bahis skandalında yeni gelişme! Bu kez kulüpleri işaret etti
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bakan toplantı sırasında kalem kırdı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti

At binmeye çıkan adam feci şekilde can verdi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.