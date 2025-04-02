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Bakan Yumaklı'dan Boykot Uyarısı: 'Bu Türkiye'ye Zarar Verecek'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli markalara yönelik boykot çağrılarının Türkiye'ye zarar vereceğini belirtti. Üreticilere ve esnafa destek vurgusu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'Boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır" dedi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz, bizim esnafımız. Milli markalarımıza 'Boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye'ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır. Üretimin, istihdamın, milli ekonomimizin işleyen çarklarına çomak sokmaya çalışanlara karşı milletimiz gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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