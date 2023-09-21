Bakan Yumaklı: Bütün Konsantrasyonu Yangın Öncesi Safhaya Yönlendireceğiz

1) BAKAN YUMAKLI: BÜTÜN KONSANTRASYONU YANGIN ÖNCESİ SAFHAYA YÖNLENDİRECEĞİZ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayatının herhangi bir döneminde herkes orman alanına gitmiştir ve ekosistemle haşır neşir olmuştur. O yüzden, ormanların da hayatından sorumluyuz. Bundan sonra Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz, bütün konsantrasyonunu yangın öncesi safhayla ilgili buraya yönlendirecek" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Üniversitesi'nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde düzenlenen 'UNECE/FAO Değişen İklim Koşullarında Türkiye'de Ormancılık Politikası Diyaloğu' programına katıldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, UNECE Temsilcisi Florian Streirer, FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, sektör ve kurum temsilcileri de programda yer aldı.

'EKOSİSTEMDE SADECE BİZ YAŞAMIYORUZ'

Bakan Yumaklı, orman yangınlarında 3 safha olduğunu belirterek, "Birincisi yangın öncesi safha, ikincisi yangın esnasındaki safha, üçüncüsü de yangın sonrasındaki safha. İkinci safhayı biliyorsunuz, çünkü takip ediyorsunuz. Üçüncü safhada, 7 milyar fidanı ormanla buluşturduk. Bu ülke, bunu da aşacak; ama bir safha var ki çok önemli, yangın öncesi safha. Peki ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, biz yangın çıkmamasını sağlarsak başarılıyız. Çıkan yangına işte 10 dakikada müdahale ettik, 3 saatte söndürdük, bilmem ne kadar hektar yandı. İstatistiklere baktık, azalttık. Biz bunu başarı olarak görmüyoruz. Görmememiz de gerekir. Bu ekosistemde sadece bizler yaşamıyoruz. Hayatının herhangi bir döneminde herkes orman alanına gitmiştir ve ekosistemle haşır neşir olmuştur. O yüzden, ormanların da hayatından sorumluyuz. Bundan sonra Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz yangın öncesi safhayla ilgili bütün konsantrasyonunu, buraya doğru yönlendirecek" diye konuştu.

'YANGINDAN 5 KAT ZARARLI'

Ağaçların zararlılardan korunması için çalışma yürüttüklerine işaret eden Yumaklı, "Ağaç zararlıları ve hastalıkları ormanlara, yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor. Yani mücadelenin büyüklüğünü anlatması açısından çok önemli. O yüzden OGM teşkilatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer birimleriyle beraber yaklaşık 50 türdeki zararlıya karşı mücadele etmektedir. Bu mücadelede, biyolojik mücadelenin altını çizelim. Yaklaşık 54 üretim istasyonunda 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlarımıza salınmaktadır" dedi.

'TÜRKİYE, AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYA'DA 4'ÜNCÜ'

Ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yumaklı, "11 Kasım, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Bu da bizim kültürümüzün ağaçla alakalı ya da yeşil dünyayla alakalı hassasiyetini gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi. 184 yıllık bir teşkilatımız var. Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada. Bundan gurur duymamız gerekir. Dünyadaki bu 4'üncü sıramızı da üst sıralara çıkarmak ayrıca yeni hedefimiz. Ben bu gururu yaşattığı için çok kıymetli orman teşkilatındaki arkadaşlarıma ve buna ilgi gösteren vatandaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 10 DAKİKAYA İNDİRMEK'

Küresel iklim değişikliğinin en çok ormanları etkileyeceğini belirten Yumaklı, "Şu anda bizim teşkilatımızın elinde rezerv güçlerle beraber 24 uçağımız var. 100 helikopterimiz ve 10 insansız hava aracımız, bu mücadelede çok önemli bir yer tutmakta. Yaklaşık 4 bin 500'e yakın kara aracımız var. 776 yapay zeka ile çalışan kulemiz var. 25 bin orman işçimiz var. 118 bini aşan da gönüllümüz var. Orman yangınlarıyla mücadele bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Türkiye, Akdeniz ülkeleri olan İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Fransa ile kıyaslandığında hemen hemen aynı şekilde yangınla mücadeleyi yapıyor. Bu anlamda en başarılı ülkeyiz. 2000'li yıllarda 45 dakika olan yangına müdahale, geçtiğimiz yıl itibarıyla 11 dakikaya düştü. Bu yılın ortalamasında, sene sonunda bakacağız. Hedefimiz 10 dakikaya düşürmek" dedi. Bakan Yumaklı, daha sonra Yükveren köyünde 'Uzman Eller Projesi Hayvancılık Tesisi'ni ziyaret etti.