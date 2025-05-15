Bakan Yumaklı: "Bu sene kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"1 milyon 317 bin büyükbaş, 3 milyon 896 bin küçükbaş kurbanlık hayvanımız var"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kurban Bayramı'nda yeterli düzeyde kurbanlık hayvanın var olduğunu söyleyerek; "Büyükbaşta geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla 1 milyon 317 bin baş kurbanlık hayvanımız var. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen kurbandan yüzde 55 daha fazla 3 milyon 896 bin baş kurbanlık hayvanımız var. Bu minvalde herkes gönül rahatlığıyla ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilir" dedi.

Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta yol haritalarını belirlediklerini kaydederek, yenilikler hakkında bilgiler verdi. Bakan Yumaklı; "Ülkemizde tarım sektörünün stratejik üretim alanlarından biri de hayvancılıktır. Hayvancılık; kırsal kalkınmaya sağladığı fayda, gıda arz güvenliğimize verdiği katkı, sanayi sektörümüze sunduğu hammadde ve istihdam oluşturma özelliği, hayvansal üretimin stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle hayvancılık politikalarımızı proaktif bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Geçen yıl Ocak ayında yeni hayvancılık yol haritamızı açıkladık. Hayvancılık yol haritamızın 5 ana başlığı şöyleydi; Hayvansal Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli, Anaç Hayvan Üretimini Arttırma, Islah Eylem Planını Hayata Geçirme, Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Yeni Yöntemleri Devreye Alma. Bu yol haritasındaki temel amacımız; hayvancılıkta sürdürülebilir- verimli-kaliteli- sağlıklı üretimi artırmaktır. Yol haritamızda belirlediğimiz hedeflere de tek tek ulaşmaya başladık. Hayvansal üretim planlamasına 1 Ocak 2024'te geçtik. Yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettik. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırıyoruz. 'Kırsal Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' gibi desteklerle anaç varlığımızı arttırıyoruz" dedi.

Hayvan Sağlığı Raporu almayan her işletmeye 105 bin TL ceza

Yol Kontrol Denetim İstasyonlarını faaliyete geçirerek hayvan sevklerinin yasal mevzuatlara uygunluğunun denetlendiğini ifade eden Bakan Yumaklı; "Yol haritamızın diğer bir başlığı ise az önce ifade ettiğim gibi; hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni yöntemleri devreye alma idi. Bu konuda da önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Çünkü hayvan sağlığı demek halk sağlığı demek. Hayvanlarımız ne kadar sağlıklı ise, o kadar verimli üretim gerçekleşir bilinciyle hareket ediyoruz. Bu manada Erzurum, Elazığ, Ankara ve Çankırı'da Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonlarımızı faaliyete geçirdik. Bugün de Kayseri'deki istasyonumuzu hizmete alıyoruz. 'Tek Sağlık Konsepti' çerçevesinde hayvandan insanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi noktasında bakanlığımıza önemli görevler düşüyor. Bu minvalde istasyonlar, 7/24 esasına göre görev yapıyor. İstasyonlar sayesinde; şehirlerarası hayvan sevklerinin yasal mevzuatlara uygunluğu denetleniyor. Hayvan refahı, taşıma koşulları ve belgelerin kontrolüyle yasa dışı ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçiliyor. Hayvan hastalıklarının yayılmasının erken önlenmesi sağlanıyor. ve vatandaşlarımızın güvenilir hayvansal ürünlere ulaşması adına önemli hizmet veriliyor. Bu istasyonlarımız sayesinde şimdiye kadar 16 bine yakın araç kontrol ettik. Bu araçlardan 550'sine uygunsuz olduğu için idari para cezası uygulayıp, yolculuklarına izin vermedik. Bu manada şimdiye kadar yaklaşık toplam 30 milyon lira tutarında yaptırım uyguladık. Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarımızın etkinliğini arttırmak için 26 Nisan'dan itibaren vize uygulama zorunluluğu getirdik. Hayvan nakil araçları ve hayvan sahipleri, hayvanın nakil yapıldığı en yakın il ve ilçe tarım teşkilatından 'Hayvan Sağlığı Raporu' alması gerekiyor. Bu raporu aldıktan sonra nakil güzergahındaki en az bir veteriner yol kontrol istasyonunda vize işlemi yaptırmasını zorunlu tuttuk. Eğer bu işlemi yaptırmaz ise nakil gittiği ilde işletme başına 105 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu konuda hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kurbanlık hayvan varlığımız yeterli düzeyde"

Kurban Bayramı'nda yeteri kadar kurbanlık hayvanın bulunduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı; "Halkımızın ve sizlerin kurban ibadetinizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmanız için bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu kapsamda; ülke genelinde İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yol kontrol ve denetimlerini artırdık. Hayvan satış yerlerinde de denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşımını sağlamak adına tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sene kurbanlık hayvan varlığımızın yeterli düzeyde olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyükbaşta geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla 1 milyon 317 bin baş kurbanlık hayvanımız var. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen kurbandan yüzde 55 daha fazla 3 milyon 896 bin kurbanlık hayvanımız var. Bu minvalde herkes gönül rahatlığıyla ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilir. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.