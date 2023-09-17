Bakan Yumaklı: Antalya'daki orman yangınına müdahale devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki orman yangınına yapılan müdahale hakkında açıklama yaptı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da orman yangını çıkan bölgeye gittiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yumaklı'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gittiği ifade edildi.
Yumaklı da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Alanya'daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika