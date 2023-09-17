Bakan Yumaklı: Antalya'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki orman yangınına yapılan müdahale hakkında açıklama yaptı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.