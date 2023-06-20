Bakan Yumaklı: Amacımız tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin açılış programına katıldı. Programda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ve davetlileri katıldı. Bakan Yumaklı, yeni dönemde tarımın ve ormanın Türkiye'de olması gerektiği yere gelmesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, "Bu günkü projenin adı çok önemli. Çünkü son dönemde tarımla alakalı ekosistemde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle iklim değişiklikleri bizim etki edebileceğimiz alanların çok ötesine geçti. Geçtiğimiz dönemlerde de vardı. Bu dönemlerde de devam ediyor. Bir yılda düşen yağış miktarı, bir ayda düşen yağış miktarı, hatta bir günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yıllık ortalamaların bile üzerine geçmiş durumda. Bunun faydadan çok zarar getirdiğinin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Projenin hayata geçmesiyle; Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak, böylece Bakanlığın tarımsal politikaları daha etkin planlanacak. Toprak veri tabanı geliştirilecek, ulusal toprak arşivi binası inşa edilerek toprak hazinesinin sağlığı izlenecek ve tarım arazilerin korunmasına katkı sağlanacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgileri toplanarak daha sağlıklı ve etkili tarımsal üretim planlaması yapılacak. İklim Akıllı Tarım (İAT) teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek kaynak verimliliği iyileştirilecek ve karbon emisyonu azaltılarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlanacak. 42 bin 500 çiftçiye İAT teknolojileri uygulamak üzere eğitim verilecek ve böylece doğal kaynaklar üzerinde baskı azalacak. 13 bin 700'ü kadın, toplam 55 bin yararlanıcıya verilecek 33 milyon dolar hibe ile İAT teknolojileri ve uygulamaları konusunda çiftçiler desteklenecek. İAT teknolojilerini içeren makine parkları kurulacak.