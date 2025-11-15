Bakan Yumaklı, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sadece son 23 yılda Adıyaman'ımıza 67 milyar lirayı aşan destek ve yatırımlarda bulunduk." dedi.

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Yumaklı, "asrın felaketi"nden sonra milletin devletiyle omuz omuza vererek yaraları sardığını ve bunun en güzel örneklerinden birini Adıyaman'ın gösterdiğini belirtti.

Adıyaman'da tarımsal üretimin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, "Sadece son 23 yılda Adıyaman'ımıza 67 milyar lirayı aşan destek ve yatırımlarda bulunduk. Peki bu destek ve yatırımlar ne oldu? Bugün bitkisel üretim miktarında yüzde 20'ye yakın, hayvansal üretim miktarında yüzde 34'e yakın, su ürünlerinde ise yüzde 219'a yakın iyileşmeler sağlanmış oldu." diye konuştu.

Adıyaman'da birçok alanda yatırımlar yapıldığını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda Adıyaman'a su ve sulama alanında 42 milyar liralık yatırım yapılarak 95 tesis hamdolsun hizmete alındı. Bu söz değildir, bu laf değildir, bu eserdir, bu hizmettir. İnşallah Adıyaman'ımız bu yatırımlarla ve bundan sonra yapılacak projelerle üretimini daha da katlayacak. Yeni ürünlerin burada üretilmesi için hep birlikte gayret edeceğiz.

Çetintepe Barajı da tahayyülleri hizmete değil laf yetiştirmeye çalışanlara bir cevap olarak ağustostan itibaren su tutmaya başladı. 5 bin 860 dönümlük alanı sulayacak pompaj sulamasını da bu yılın sonuna kadar hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin ikinci kısmı olan ve 53 bin 750 dönümlük sahayı sulayacak Bebek 2 Projesi'nin pompa istasyonunu da tamamlayacağız. Yine toplam yatırım bedeli 8,5 milyar lira olan Gömükan Barajı ve 73 bin dönümlük Gömükan Sulaması'nı 2026 yılı sonuna kadar hizmete alacağız."

Yumaklı, 13 bin dönümlük sulama sahasına sahip Çat Barajı (Çelikhan Barajı) projesinin de 2026 sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

"Koçali Barajı planlandığı yere yapılmaya devam edecek"

Koçali Barajı'nın durdurulmasının veya başka yere taşınmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayalleri, tahayyülleri laf yetiştirmekten ve tezvirattan öteye geçmeyenler için bir dedikodu malzemesi olmuştu. Koçali Barajı deprem sonrasında dünya literatürüne giren bir zemin problemine uğramıştı. Bununla ilgili dünyanın en iyileriyle çalıştık. Buradan ifade ediyorum, Koçali Barajı planlandığı yere yapılmaya devam edecek. Durdurulması söz konusu değildir. Başka bir yere taşınması söz konusu değildir. İnşallah zamanında da tamamlayacağız."