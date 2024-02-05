Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çiftçilere bedelsiz hayvan dağıtıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilere 909 milyon TL maliyetli bedelsiz hayvan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin kayıplarını bire bir ve bedelsiz olarak teslim ettik. Bir olduk, Türkiye olduk. Depremzede yetiştiricilerimize 909 milyon TL maliyetli bedelsiz hayvan dağıtıldı" dedi.