Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

- Bakan Yılmaz Tunç, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti

ZONGULDAK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Zonguldak Belediye Başkanlığı önünde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve beraberindeki protokol üyeleri karşıladı. Bakan Tunç, karşılamanın ardından Başkan Ömer Selim Alan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak devam etti. Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Bartın'a hareket etti.