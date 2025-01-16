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Bakan Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Anıtkabir ve TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Bakan Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Anıtkabir ve TUSAŞ'ı Ziyaret Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozalesine çelenk sundular. Ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ'ı gezdiler.

Bakan Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı'ndan Anıtkabir ve Tusaş'a ziyaret

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Anıtkabir'i ardından Tusaş'ı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Ukhnaa, Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Ardından Bakan Yerlikaya ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya, iki ziyareti de sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh Anıtkabir'i ziyaret etti" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya TUSAŞ ziyaretiyle ilgili de, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Sayın Ukhnaa Khurelsukh TUSAŞ Tesislerimizi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanına yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği olan TUSAŞ'ı gezdirdik" paylaşımını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
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