Bakan Yerlikaya, 11 ilde konutları sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van ve İzmir'de başarılı bir şekilde gerçekleştirilen konut teslimatlarının ardından, 11 ilde de konutların sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, konut sahiplerinin haklarını korumak ve konut sorununu çözmek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Bakan Yerlikaya: " Van'da, İzmir'de binaları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutları sahiplerine teslim edeceğiz." - ANKARA