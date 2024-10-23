Bakan Yerlikaya: "(TUSAŞ'a terör saldırısı) Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22"
Bakan Yerlikaya: "(TUSAŞ'a terör saldırısı) Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22" "Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin...
Bakan Yerlikaya: "( Tusaş'a terör saldırısı) Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22"
"Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.