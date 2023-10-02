İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne ait 75 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Terör örgütüne ait 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne ait 75 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu köyünde gerçekleştirilen operasyonda; 70 AK-47 piyade tüfeği, 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat; Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale'de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat; Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi.

Terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı.