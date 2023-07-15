Bakan Yerlikaya: Tarihin en büyük destanlarından birini milletimiz yazdı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma töreninde konuşan Bakan Yerlikaya, "21'inci yüzyılda; destanlar çağının bittiği sanılan bir zamanda, tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek onlarla sohbet etti. Bakan Yerlikaya, şehit polislerin kabirlerini de ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Bakan Yerlikaya, polis şehitlerinin ailelerine de baş sağlığı dileyerek, kabirlerine karanfil bıraktı.

Bakan Yerlikaya, törende 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'la da bir araya geldi, sohbet etti. Yerlikaya, Aslan'la görüşmesine ilişkin Twitter'dan, "'Vatan yoksa gelecek de yok' diye gençlere mektup yazan, hain FETÖ'cülere karşı canı pahasına direnen Turgut Ağabeyimiz bu toprakların binlerce kahramanından biri. Allah ondan razı olsun. Rabbim sağlık ve afiyet versin" ifadelerini kullandı.