Bakan Yerlikaya: "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya :

"Terörü kaynağında etkisiz hale getiriyoruz, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleştirilen 108. Dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, törende mülki idare amirlerine şöyle hitap etti:

"3 yıl süren çok yönlü eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 kaymakamımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Artık sizler, al bayrağımızda tecessüm eden devletimizin mülki amirleri oldunuz. 2 bin 200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal vatan toprağındaki bin yıllık hakimiyete ve 100 yıllık cumhuriyet tecrübesine sahip aziz bir milletin hizmetkarı olma şerefine eriştiniz. Mülki idare amirleri olarak sizler ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife şuuruyla çalışacaksınız. Kamu düzeninin korunması, toplumsal barış ve adaletin tesisi, her bir vatandaşımızın Anayasal haklardan yararlanması, bulunduğunuz ilçede sizlerin uhdesinde olacaktır. Kaymakamlık vatana, millete ve yüce devletimize adanmışlığı gerektirir. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönülden yaptığınız her iş mutlaka başarıya ulaşacaktır. Talip olmanız gereken ilk şey milletimizin gönlüdür. Gönüller almak, gönüller yapmaktır."

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

Terörle mücadele ile ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye kararlıdır. Dört mevsim, 12 ay son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. O hainlerin üzerlerinde bir kartal gibi süzülerek terörü kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.