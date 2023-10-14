Bakan Yerlikaya: Sınır dışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ve örgüte katılması planlanan bir kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır dışına kaçmaya çalışan bir terörist ile örgüte katılması planlanan bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan zanlıların iş birlikçilerinin ise Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. ile onun şoförü Y.N. sayesinde şehre getirildiği ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Sınır dışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyesi ile örgüte katılması planlanan bir kişi yakalandı"

Ağrı'da yakalanan iki şüpheliyi YSP'li H.B. ile şoförünün getirttiği ortaya çıktı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır dışına kaçmaya çalışan bir terörist ile, örgüte katılması planlanan bir şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan zanlıların iş birlikçilerinin ise Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. ile onun şoförü Y.N. sayesinde şehre getirildiği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi. BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise: Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı. Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek.