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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Şeyda Yılmaz için Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Şeyda Yılmaz için Başsağlığı Diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Yerlikaya, şehidin ailesiyle bir araya geldiklerini ve Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığını vurgulayarak, şehitlerin unutulmayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu. Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar, yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ise "Allah sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun, devletimizi her türlü kötülükten korusun Rabb'im" dedi.

'SEVDALARI VATAN UĞRUNA YARIM KALDI'

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu. Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı ama Semih'in söylediği gibi sevdaları vatan uğruna yarım kaldı. Şeyda kızımız emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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